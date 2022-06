• Settima ammissione del 2022 su Euronext Growth Milan.

• High Quality Food S.p.A. porta a 177 il numero delle società quotate su Euronext Growth Milan.

• La società ha raccolto €2,9 milioni.

Milano – 9 giugno 2022 – Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, dà oggi il benvenuto a High Quality Food S.p.A. su Euronext Growth Milan.

High Quality Food S.p.A. è specializzata nel settore agro-industriale di alta qualità, con un business model distintivo, fondato su un sistema verticale di integrazione della filiera produttiva, che prevede produzione, trasformazione e distribuzione di quality fine food made in Italy destinato prevalentemente ai mercati Ho.Re.Ca., italiani ed esteri.

High Quality Food S.p.A. rappresenta la settima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 177 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.

In fase di collocamento High Quality Food S.p.A. ha raccolto €2,9 milioni. Il flottante al momento dell'ammissione è del 16,97% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a €16,9 milioni.

Simone Cozzi, Presidente e Amministratore Delegato di High Quality Food S.p.A., ha detto: "La quotazione in Borsa Italiana, ci ha entusiasmato ed è un'operazione importante per High Quality Food, anche sotto il profilo della comunicazione e visibilità. Abbiamo ricevuto un positivo riscontro da parte di investitori italiani ed esteri di elevato standing e l'accesso al mercato azionario ci aiuterà a sviluppare e rendere più celere la nostra strategia di sviluppo. Abbiamo creato un ecosistema di economia circolare, un sistema etico, lavorando in questi anni con l'obiettivo di essere un partner affidabile per la nostra filiera e per tutti i nostri clienti, cui assicuriamo una elevata qualità con una attenta cura ai processi e una severa selezione dei prodotti. Vogliamo ora utilizzare i proventi della raccolta per accelerare il conseguimento dei nostri obiettivi strategici facendo leva su un business model di successo, in un settore in crescita. Oggi siamo una realtà conosciuta, riconosciuta e apprezzata in Italia e non solo, e vogliamo implementare la presenza del nostro brand, anche attraverso flagship stores sul territorio italiano, e spingere ancora sull'internazionalizzazione ampliando così il nostro raggio di azione con maggiore celerità".

