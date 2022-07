Dodicesima ammissione del 2022 su Euronext Growth Milan.

Pozzi Milano S.p.A. porta a 182 il numero delle società quotate su Euronext Growth Milan.

La società ha raccolto €2 milioni.

Milano – 19 luglio 2022 – Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, dà oggi il benvenuto a Pozzi Milano S.p.A. su Euronext Growth Milan.

Pozzi Milano S.p.A. opera nel settore dell'arte da tavola realizzando collezioni di "Themed Tableware" di medio-alto livello e articoli da regalo con il marchio di proprietà EasyLife sul mercato da oltre 15 anni.

Pozzi Milano S.p.A. rappresenta la dodicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 182 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.

In fase di collocamento Pozzi Milano S.p.A. ha raccolto €2 milioni. Il flottante al momento dell'ammissione è del 11,76% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a €17 milioni.

Fabio Sanzogni, Amministratore Delegato e Vicepresidente di Pozzi Milano S.p.A.; Diego Toscani, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano; Rinaldo Denti, Brand Diffusion di Pozzi Milano, hanno detto: "La giornata di oggi suggella un sogno partito da lontano, dando ali a un progetto che si è concretizzato lungo il percorso grazie all'incontro tra persone che condividono la volontà di costruire insieme il futuro delle Pmi. Siamo orgogliosi di presentarlo oggi alla comunità finanziaria, perché consapevoli della forza di Pozzi Milano, che ha alle sue spalle maestranze competenti e un management visionario in grado di raggiungere velocemente gli obiettivi. Partiamo dalla moda della tavola per ampliare il portfolio della Società, certi che il passaggio in Borsa italiana sarà foriero di soddisfazioni per gli investitori che hanno creduto nel nostro piano industriale".

(RV - www.ftaonline.com)