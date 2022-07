Christopher Waller, membro del Board of Governors della Federal Reserve (Fed), ha confermato di sostenere un altro aumento dei tassi d'interesse Usa di 75 punti base nel meeting di 26-27 luglio del Federal Open Market Committee (Fomc), dopo avere dato il suo appoggio a quello di giugno. Per la successiva riunione di 20-21 settembre "probabilmente" sarà opportuno un incremento di 50 punti base. "La mia posizione è guidata principalmente dall'inflazione che è semplicemente troppo alta e non sembra scendere", ha dichiarato intervenendo a un webinar della National Association for Business Economists. Dopo settembre, ha aggiunto, "possiamo discutere" dell'opportunità di alzare il costo del denaro con un ritmo più moderato.

