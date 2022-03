Secondo quanto riporta MarketWatch, Mary Daly, president della Federal Reserve Bank (Fed) di San Francisco, appoggia un processo dell'istituto centrale di Washington che porti i tassi d'interesse Usa fino alla neutralità e anche "oltre". "L'inflazione è troppo alta. Le persone ci pensano quando si alzano al mattino e ci pensano quando vanno a letto la sera. È ora di rimuovere l'allentamento il che significa marciare verso la posizione neutrale e vedere se dobbiamo andare oltre: limitare l'economia per garantire che l'inflazione scenda", ha dichiarato Daly, nel corso di un incontro virtuale organizzato martedì da The Hamilton Project. Daly nel 2022 non è membro votante del Federal Open Market Committee (Fomc). (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.