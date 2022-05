Mary Daly, president della Federal Reserve Bank (Fed) di San Francisco, si è detta favorevole a un piano di rialzi dei tassi d'interesse Usa di 50 punti base. Daly, riporta Reuters, ha dichiarato di sostenere il piano di aumento del costo del denaro delineato dal chairman Jerome Powell e di volere vedere un ulteriore rafforzamento delle condizioni finanziarie per contribuire a ridurre l'inflazione. "Incrementi di 50 punti base per me hanno un certo senso e in questo momento non vedo il motivo per cui l'economia debba fermarsi se lo faremo nei prossimi due meeting", ha dichiarato a Bloomberg News, aggiungendo di aspettarsi e volere che la stretta monetaria contribuisca a riallineare meglio la domanda sovraccaricata con l'offerta strozzata.

(RR - www.ftaonline.com)