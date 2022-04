Mary Daly, president della Federal Reserve Bank (Fed) di San Francisco, si attende una "rapida marcia" verso la neutralità per i tassi d'interesse Usa e la sua visione è in linea con quella prevalente all'interno dell'istituto centrale di Washington secondo cui tale livello si raggiungerebbe intorno al 2,50% (valore ritenuto congruo per non stimolare né smorzare la crescita).

Mary Daly, president della Federal Reserve Bank (Fed) di San Francisco, si attende una "rapida marcia" verso la neutralità per i tassi d'interesse Usa e la sua visione è in linea con quella prevalente all'interno dell'istituto centrale di Washington secondo cui tale livello si raggiungerebbe intorno al 2,50% (valore ritenuto congruo per non stimolare né smorzare la crescita). Daly ha sottolineato l'importanza di un intervento celere da parte della Fed, considerato l'elevata inflazione. "Gli americani si svegliano e vanno a letto preoccupati per il fatto che i loro redditi possano tenere il passo con l'aumento dei costi di affitto, cibo e carburante. Anche le aziende sono preoccupate: ci pensano due volte prima di impegnarsi a lungo termine su contratti che potrebbero diventare troppo costosi da adempiere se i prezzi continuassero a salire", ha ricordato. Daly nel 2022 non è membro votante del Federal Open Market Committee (Fomc).

(RR - www.ftaonline.com)