Secondo Mary Daly, president della Federal Reserve Bank (Fed) di San Francisco, l'istituto centrale di Washington dovrebbe portare il costo del denaro il prima possibile su un livello di neutralità che non stimoli più l'economia. "Mi attendo un paio di aumenti di 50 punti base nei prossimi due meeting per arrivarci. E poi dobbiamo guardarci intorno e vedere che cos'altro sta succedendo. Arriviamoci il prima possibile", ha dichiarato in un'intervista alla Cnbc. La visione di Daly, che nel 2022 non è membro votante del Federal Open Market Committee (Fomc), è in linea con le aspettative del mercato per due rialzi dei tassi d'interesse di 50 punti base nei meeting del Fomc di 14-15 giugno e 26-27 luglio.

