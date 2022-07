Secondo quanto comunicato da Danmarks Statistik, l'ufficio nazionale di statistica di Copenhagen, in giugno il tasso d'inflazione è salito in Danimarca all'8,2% annuo dal 7,4% di maggio (6,7% in aprile), attestandosi sui massimi dall'8,7% del febbraio 1983.

Secondo quanto comunicato da Danmarks Statistik, l'ufficio nazionale di statistica di Copenhagen, in giugno il tasso d'inflazione è salito in Danimarca all'8,2% annuo dal 7,4% di maggio (6,7% in aprile), attestandosi sui massimi dall'8,7% del febbraio 1983. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è invece salito dello 0,8% contro lo 0,9% precedente (1,6% in aprile).

(RR - www.ftaonline.com)