di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato da Danmarks Statistik (l'Ufficio nazionale di statistica di Copenhagen), in giugno l'indice della fiducia dei consumatori della Danimarca è sceso a -24,8 punti da -22,4 punti di maggio (-20,9 punti in aprile). L'indice, in negativo dal mese di novembre, si consolida sui minimi storici (da quando si era iniziato a elaborare l'attuale statistica nel 1974).

