Secondo quanto comunicato da Danmarks Statistik, l'ufficio nazionale di statistica di Copenhagen, in marzo la produzione industriale è balzata in Danimarca del 14,4% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 13,1% di febbraio (e al 9,8% di dicembre e gennaio).