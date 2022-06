Danone riduce la gamma dei suoi prodotti disponibili sul mercato per reagire all'inflazione, che in primis sta modificando le abitudini d'acquisto dei consumatori.

Danone riduce la gamma dei suoi prodotti disponibili sul mercato per reagire all'inflazione, che in primis sta modificando le abitudini d'acquisto dei consumatori. Lo ha spiegato a Reuters Ayla Ziz, global head of sales del colosso francese dell'alimentare. Mentre i clienti preferiscono sempre di più comprare prodotti più economici, privilegiando i private label, le catene di grande distribuzione devono gestire l'impennata dei prezzi di trasporto e stoccaggio. Ridurre l'offerta disponibile, non tanto in termini di promozioni quanto piuttosto di formati e gusti, permetterebbe a Danone di risparmiare, trasferendo però questo risparmio anche a produttori di packaging e supermarket. Danone aveva chiuso in rialzo dello 0,10% lunedì a Parigi, contro il progresso dello 0,64% del Cac 40.

(RR - www.ftaonline.com)