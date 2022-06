Il Consiglio Direttivo di Assofranchising, marchio storico della rappresentanza del franchising italiano aderente a Confcommercio – Imprese per l'Italia, ha eletto come Presidente per il prossimo triennio Dario Baroni, Amministratore Delegato di McDonald's Italia, a cui ha passato il testimone Italo Bussoli, presidente di Assofranchising dal 2016.

Il Consiglio ha tributato un sentito ringraziamento ad Italo Bussoli, il quale ha saputo condurre in porto AIF in anni difficili scanditi dall'emergenza sanitaria. Il CD ha inoltre confermato Marco Procacciante (Amministratore Delegato Vision Group Spa), come Vice Presidente Vicario, nominato Paolo Fiorelli (Chairman e CEO di MBE Worldwide) come Vice Presidente e confermato il mandato in qualità di Segretario Generale ad Alberto Cogliati.

"In questi anni abbiamo lavorato con grande impegno per rendere Assofranchising una realtà attrattiva e competitiva sul mercato. Ora è arrivato il momento di passare il testimone ad un top manager quale Dario Baroni, con l'augurio che possa mettere a disposizione la sua professionalità e competenza per rendere ancora più forte lo storico marchio del franchising italiano" – ha ricordato durante Il Consiglio Direttivo Italo Bussoli.

Dario Baroni è Amministratore Delegato di McDonald's Italia. Dopo una laurea a Pisa in Ingegneria Chimica, ha iniziato la sua esperienza professionale in Procter & Gamble nel Marketing, nella Ricerca e Sviluppo e nelle Vendite, in Italia e all'estero. Successivamente ha lavorato in Vodafone con ruoli di crescente responsabilità, fino alla nomina a Marketing Director della Consumer Business Unit per approdare in McDonald's nel 2016 come Chief Marketing Officer. Nel 2018 ha assunto la responsabilità dei ristoranti per l'area Sud e nell'autunno del 2020 è stato nominato Vice President con responsabilità su Strategia, Field Service, Marketing, Development e Construction. È alla guida dell'azienda da agosto 2021.

"Ringrazio il Consiglio di Assofranchising per la fiducia che mi ha accordato e il mio predecessore Italo Bussoli per il percorso intrapreso, che sono orgoglioso di poter proseguire con entusiasmo e determinazione. Credo che il comparto del franchising in Italia abbia grandi potenzialità di sviluppo e, anche nel post pandemia, si è dimostrato un settore particolarmente resiliente sia per giro d'affari che per nuove opportunità di occupazione. Un segnale importante per ampliare la rete dei player, competere sullo scenario internazionale e continuare nella trasformazione di AIF come erogatrice di servizi più mirati su ogni singola linea di business", ha commentato Dario Baroni.

