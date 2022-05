Con l'arrivo di un Top Manager prosegue lo sviluppo di Datrix, gruppo tech quotato su Euronext Growth Milan e attivo nelle soluzioni di Intelligenza Artificiale per la crescita data-driven delle aziende. *Andrea Ronchi *raggiunge, infatti, il Gruppo come responsabile dell'area Machine Learning Model Serving e Principal della tech company che la rappresenta commercialmente all'interno del gruppo, ossia 3rdPlace. Andrea Ronchi è un manager e imprenditore con 13 anni di esperienza nei settori dell'Intelligenza Artificiale e dei mercati energetici. Ha diretto progetti e divisioni di grandi gruppi industriali (Lufthansa AirPlus, Falck Renewables) e guidato il lancio e consolidamento di start-up di successo aventi come denominatore comune l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. I brillanti risultati fin qui raggiunti consentono a Datrix di rafforzare ulteriormente le prime linee del management.

Lo ha ricordato anche il CEO Fabrizio Milano d'Aragona in occasione della recente approvazione dei risultati consolidati 2021 del gruppo Datrix, quando ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2021. I numeri mostrano la nostra capacità di estrarre sinergie dalle acquisizioni unendo competenze tecnologiche e capacità di presidio di mercato. Abbiamo rafforzato la nostra struttura, investito in marketing e siamo oggi affiancati da professionisti di rilievo a supporto della crescita sia organica, che attraverso acquisizioni. L'ultimo ingresso a rafforzamento del nostro top management è quello di Andrea Ronchi, che ha un ruolo fondamentale per accelerare la crescita di 3rdPlace, in un momento in cui le aziende di tutte le dimensioni stanno a loro volta accelerando sugli investimenti di innovazione e trasformazione digitale, entrando così in una fase matura di utilizzo pratico dell'AI a supporto di differenti funzioni aziendali.".

*3rdPlace *è l'AI company, fondata nel 2010 da ex senior manager di Google, che combina modellazione matematica, competenze multidisciplinari e tecnologia, per estrarre conoscenza dai dati che compongono i fenomeni ed i processi e per orientare le decisioni in modo da generare valore concreto di business per le aziende clienti. Proprio dai data scientist di 3rdPlace sono nate, nascono e si consolidano le soluzioni software data-driven basate su Intelligenza Artificiale portate sul mercato dalle company verticali di Datrix (FinScience, Bytek, PaperLit e Adapex). Gli stessi data scientist hanno fatto sì che 3rdPlace sia anche stata scelta come motore tecnologico di ben 8 consorzi aggiudicatari di Fondi dell'Unione Europea destinati ad importanti progetti di Ricerca & Sviluppo di AI applicata alla biomedicina, alla cybersecurity e alla finanza. 3rdPlace lavora con le aziende sue clienti con un modello di servizio basato sull'analisi numerica dei fenomeni interessati, l'ascolto dei detentori del know-how di dominio ed il coinvolgimento attivo delle persone coinvolte dalle innovazioni di artificial intelligence sviluppate.

Le soluzioni elaborate da 3rdPlace afferiscono a una o più delle seguenti sette metodologie.

Forecasting: previsioni a breve, medio o lungo termine di fenomeni, grazie all'analisi di correlazione tra variabili che concorrono alla descrizione del fenomeno stesso . Controllori predittivi: sistemi intelligenti di controllo che suggeriscono il settaggio ottimale delle variabili prima che si completi il ciclo di svolgimento del fenomeno. Schedulatori: previsione e pianificazione di alto livello della sequenza produttiva/organizzativa ideale, con l'obiettivo di ridurre i tempi di esecuzione del processo ed il risparmio di risorse. Computer Vision: analisi ed estrazione di informazioni da immagini e sistemi di visione, con elevata granularità e frequenza, per trasformare un elemento visivo in dati numerici, analizzabili con avanzate tecniche matematiche. Natural Language Processing: algoritmi che comprendono il linguaggio umano velocizzando analisi su larga scala ed abilitando sistemi conversazionali uomo-macchina. RPA: sviluppo di algoritmi per l'esecuzione automatizzata di processi informatici ripetitivi (anche multi-piattaforma) che non richiedono la discrezionalità dell'operatore, riducendo le probabilità di errore ed il tempo di esecuzione. Data Visualization: sviluppo di sistemi user friendly, per l'analisi di dati complessi ed il calcolo dei KPI di interesse.

3rdPlace si distingue sul mercato anche per la capacità di portare valore non solo attraverso l'analisi aumentata dall'Intelligenza Artificiale dei dati proprietari delle aziende, ma anche attraverso l'integrazione arricchente di dati esterni ed alternativi.

*Andrea Ronchi *ha così commentato il suo incarico: "Entrare nel gruppo direttivo di Datrix è un onore. Oltre alle dimostrate competenze tecniche, nel gruppo ho riscontrato gli ingredienti che ritengo fondamentali per avere successo in questa industry: un approccio basato sullo human empowerment e un modo di fare impresa maturo e contemporaneo. Questo si traduce nel clima ideale per accompagnare le aziende clienti in percorsi trasformativi che devono tenere alto il coinvolgimento delle persone impattate dai nuovi processi. Operiamo in un settore complesso, popolato da colossi tecnologici e da start-up agguerrite e coraggiose. Per lasciare il segno vogliamo essere aperti, inclusivi e predisposti ad accogliere start-up e scale-up che sposino l'idea di unirsi a noi per sfruttare il vantaggio temporale, quanto mai critico in questa industry, ed essere parte attiva ed incisiva del cambiamento della nostra società".

Datrix

**Datrix è un gruppo di tech company che sviluppano soluzioni di Intelligenza Artificiale sostenibile (Augmented Analytics e Modelli di Machine Learning) per la crescita data-driven delle aziende. Le soluzioni di Datrix aggiungono valore misurabile perché raccolgono dati da fonti interne ed esterne, li integrano, cercano correlazioni, scoprono insights e informazioni operative preziose e suggeriscono azioni. Il Gruppo è attivo su quattro aree di business: 1. AI per Marketing & Sales: sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale per aumentare le performance Marketing e Vendite delle aziende; 2. AI per Data Monetization: applica l'intelligenza artificiale ai dati raccolti dalle aziende in compliance con le normative sulla privacy, trasformandoli in valore economico per le stesse; 3. Machine Learning Model Serving: sviluppa modelli di analisi trasparenti e scalabili basati su un framework algoritmico di machine learning per supportare le organizzazioni ad aprire nuove frontiere di business; 4. AI per FinTech: sviluppa soluzioni che utilizzano dati alternativi non convenzionali per migliorare le performance di investitori istituzionali e privati nella selezione dei titoli azionari, nell'individuazione di innovativi temi di investimento e nello scoring ESG. Dal 2019 Datrix ha accelerato il suo percorso di crescita anche attraverso acquisizioni in Italia e all'estero. Fanno oggi parte del Gruppo Datrix SpA: 3rdPlace Srl, FinScience Srl, ByTek Srl, Paperlit Srl, Datrix US Inc. e Adapex Inc.. Tramite le sue controllate, Datrix è partner tecnologico di consorzi internazionali per importanti progetti di Ricerca & Sviluppo in ambito finanziario, biomedicale e di cyber security, finanziati dall'Unione Europea e dall'Italia e basati su algoritmi di Artificial Intelligence. Datrix opera tramite quattro sedi in Italia (Milano, Roma, Cagliari e Viterbo) e una negli Stati Uniti. Approfondimenti su datrixgroup.com

