Datrix S.p.A., "Datrix" o la "Società"- Ticker DATA, leader nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende, quotata su Euronext Growth Milan, codice ISIN IT000546837, comunica, che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio (redatto secondo i principi contabili italiani) e il bilancio consolidato relativi all'esercizio al 31 dicembre 2021.

Prosegue l'incremento dei Ricavi consolidati a 11,5 mln di Euro (+28% rispetto al 2020), guidato dalla crescita organica per 2,1 mln di Euro (+23% rispetto al 2020) e dal contributo dell'acquisizione di Adapex per 0,4 mln di Euro

360 clienti serviti nell'esercizio, di cui il 34% esteri, in crescita del 20% rispetto all'anno precedente 85% dei ricavi realizzati in Italia, 15% all'estero 60% di ricavi ricorrenti

Ricavi 2021 consolidati proforma a 13,2 mln di Euro (+47% rispetto al 2020), incremento guidato dalla crescita organica per 2,1 mln di Euro (+23% rispetto al 2020) e dal contributo dell'acquisizione di Adapex per 2,1 mln di Euro

74% dei ricavi proforma realizzati in Italia, 26% all'estero

66% di ricavi proforma ricorrenti

EBITDA consolidato normalizzato a -1,1 mln di Euro (-0,7 mln di Euro nel 2020)

EBITDA consolidato normalizzato pro-forma a - 0,6 mln di Euro

Posizione finanziaria netta consolidata attesa a +10,4 (-0,2 mln di Euro nel 2020)

Proposta all'assemblea per il conferimento di un autorizzazione a procedere con operazioni di acquisto e disposizioni di azioni proprie

(RV - www.ftaonline.com)