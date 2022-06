Dave Clark lascia Amazon.com per andare a guidare la start-up Flexport. Entrato nel gruppo di Seattle nel 1999, fresco di business school, Clark nel tempo è arrivato a essere il chief executive di Worldwide Consumer, ovvero il responsabile di retail, logistica e tutti gli aspetti del business di Amazon che si interfacciano con i consumatori. Ruolo in cui è stato l'artefice della creazione di attività interne di delivery arrivate a competere direttamente con i colossi del settore FedEx Corporation e United Parcel Service (Ups). Dopo che settimana scorsa era arrivato il comunicato sull'uscita da Amazon a inizio luglio, lo stesso Clark su LinkedIn ha annunciato che da settembre diventerà chief executive di Flexport. Fondata nel 2013, la start-up di San Francisco è già fornitrice di Amazon ma si candida a diventare una delle sue maggiori rivali grazie alla sua piattaforma per la gestione della logistica. Nell'ultima tornata di finanziamenti in febbraio, Flexport ha più che raddoppiato la sua valutazione a 8 miliardi di dollari, grazie a investitori come Andreessen Horowitz e Msd Partners.

