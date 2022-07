Seduta negativa ieri per il DAX: mercoledì 13 luglio l'indice tedesco ha terminato a 12756,32 punti, -1,16% rispetto alla chiusura di martedì 12 (12905,48). Giornata all'insegna della debolezza per l'indice tedesco che scende ancora una volta a mettere pressione sui supporti a 12660-12670 per poi recuperare. Il quadro grafico di brevissimo non subisce cambiamenti significativi: una rottura dei sostegni citati preannuncerebbe un test di 12390 (ulteriori conferme alla violazione di 12510) con rischio di riattivazione della tendenza discendente in essere dal record storico di novembre 2021 a 16290. Il primo obiettivo si trova a 12260, 50% di ritracciamento del rialzo visto da marzo 2020, appoggio successivo sul minimo di ottobre 2020 a 11450. Sopra 13020 probabile attacco ad area 13400: in caso di successo via libera a estensioni verso 13750 almeno (gap down del 13 giugno).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)