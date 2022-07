Seduta in deciso ribasso martedì 5 luglio per il DAX: l'indice tedesco ha infatti terminato a 12401,20 punti, -2,91% rispetto alla chiusura di lunedì 4 (12773,38) e la più bassa dal 4 novembre 2020.

Il rischio di un test del minimo di marzo a 12439 si è concretizzato. Ulteriori conferme al di sotto di questo riferimento decreterebbero la riattivazione della tendenza ribassista in essere dal record storico di novembre 2021 a 16290: primo obiettivo a 12260, 50% di ritracciamento del rialzo visto da marzo 2020, appoggio successivo sul minimo di ottobre 2020 a 11450. Il superamento di 12910-12920 creerebbe le premesse per estensioni verso area 13350: solo oltre questo ultimo ostacolo si potrebbe iniziare ad ipotizzare un rimbalzo duraturo, con primo obiettivo a 13750 (gap ribassista del 13 giugno).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)