Saldo di seduta positivo lunedì per il Dax ma la chiusura si posiziona lontana dai massimi. Il Dax ha guadagnato lo 0,74% a 12960 punti ma nel corso della seduta i prezzi erano saliti fino a quota 13062. Le oscillazioni di giornata hanno dato luogo ad una candela "shooting star", elemento che compare i presenza di forti resistenze e che quindi, nel caso l'ostacolo non venga superato, può essere il punto di partenza di una fase ribassista. Ed effettivamente in area 13920 troviamo il massimo dell'8 luglio e il lato alto del canale rialzista disegnato dal minimo del 5 luglio. Tale canale ha le caratteristiche di un "flag", figura di continuazione della tendenza ribassista partita dal top di giugno. La violazione della base del canale, a 12450 circa, potrebbe anticipare la ripresa del downtrend, primo obiettivo a 11900 circa. Nel breve termine primo supporto a 12876, massimo del 15 luglio, poi a 12700. Solo una decisa rottura di area 13100 permetterebbe di archiviare come non più applicabile lo scenario "flag" correttivo e disegnarne invece uno più dichiaratamente rialzista, con target inizialmente a 13378/82, top del 27 giugno e media mobile esponenziale a 50 giorni, poi in area 13750, lato alto del gap ribassista del 13 giugno.

(AM)