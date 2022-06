Dax, figura rialzista in vista? Le oscillazioni disegnate dall'indice Dax (mercoledì -1,73% a 13003 punti) dal minimo del 16 giugno sono compatibili con la realizzazione di una figura a testa spalle. I tre minimi che formano la figura, quelli del 16, del 24 e del 29 giugno, sono tutti a ridosso del supporto offerto a 12980 dal 78,6% di ritracciamento del rialzo dal minimo di marzo, esiste quindi anche il presupposto per la realizzazione di un rimbalzo. Il testa spalle è delimitato superiormente dalla linea che unisce i massimi del 21 e del 27 giugno, passante a 13340 circa. Oltre quei livelli target a 13800 circa, dove transita anche la media mobile esponenziale a 50 giorni. Resistenza successiva a 14187, lato alto del gap del 10 giugno. In caso di discese sotto area 12900 l'ipotesi "testa spalle" perderebbe di credibilità, rischio in quel caso di ritorno sui minimi di marzo a 12439 punti.

(AM)