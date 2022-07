Inizio di ottava all'insegna dell'incertezza per il DAX, la chiusura di lunedì 4 luglio è infatti avvenuta a 12773,38 punti, -0,31% rispetto a quella di venerdì (12813). Dopo un avvio promettente che sembrava in grado di mantenere le premesse delle due sedute precedenti (potenziale "tweezer bottom" e "hammer") l'indice ha invertito la rotta senza riuscire nemmeno a coprire gap ribassista di giovedì scorso, con lato alto a 12947. Resta quindi in primo piano il rischio di un test del minimo di marzo a 12439, ipotesi che diverrebbe concreta in caso di violazione di 12619 (minimo della settimana passata). Appoggio successivo a 12260, 50% di ritracciamento del rialzo visto da marzo 2020. Segnali di forza solo con il superamento dei citati 12947 e del gap del 29 giugno a 13221, prologo a un attacco ad area 13350: in caso di successo si potrebbe iniziare ad ipotizzare un rimbalzo duraturo, con primo obiettivo a 13750 (gap del 13 giugno).

(Simone Ferradini)