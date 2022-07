Dax, potenziale figura rialzista in vista. Il Dax ha archiviato la seduta di venerdì con un +0,23% a 12813 punti, i prezzi hanno praticamente percorso a ritroso la seduta di giovedì, che li aveva visti in netto calo. Le ultime due giornate hanno quindi i minimi allineati sugli stessi livelli (venerdì 12623 e il giorno prima 12619) e formano pertanto un potenziale "tweezer bottom", figura dalle implicazioni positive. Il fatto poi che la prima candela di questa configurazione sia un "hammer", elemento potenzialmente rialzista anche se preso in isolamento, fa crescere le possibilità di un rimbalzo. Perchè le implicazioni rialziste derivanti dalla presenza del "tweezer bottom" vengano attivate è tuttavia necessario il superamento dei suoi massimi, quindi di quota 12894. In quel caso possibile la ricopertura del gap di giovedì, con lato alto a 12947, poi di quello del 29 giugno, a 13221. Attenzione tuttavia perchè solo al di sopra di area 13350 si potrebbe iniziare ad ipotizzare un rimbalzo duraturo, primo target a 13750. Sotto i minimi di giovedì a 12619 probabile il test del minimo di marzo a 12439, poi supporto, critico, a 12260, 50% di ritracciamento del rialzo visto da marzo 2020.

(AM)