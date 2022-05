Dax, saldo di seduta positivo ma compare una candela ribassista. Il Dax ha terminato la seduta di lunedì a 14175 punti, in rialzo dell'1,38%, ma la candela giornaliera archiviata dai prezzi è un "hanging man", elemento che compare in presenza di forti resistenze e che può quindi anticipare l'avvio di un ripiegamento. I massimi di seduta, a 14217 punti, sono effettivamente allineati con quelli del 18 maggio a 14226 punti, anche se si collocano marginalmente al di sopra del lato alto del canale ribassista disegnato dal top di fine marzo. Una rottura decisa di area 14250 permetterebbe di considerare il canale come un "flag", figura di continuazione della tendenza rialzista in atto dai minimi di marzo, che in quel caso avrebbe la possibilità di riprendere con obiettivo almeno sui massimi di marzo a 14925 punti. In quell'area si colloca anche il 61,8% di ritracciamento del ribasso dal top di gennaio, una resistenza critica anche in ottica di medio periodo (ricavata dalla successione di Fibonacci). Sotto area 13950 rischio di test del minimo del 19 maggio a 13684, base del potenziale doppio massimo disegnato dal 18 maggio. Al completamento della figura probabile il proseguimento del ribasso verso la base del canale in area 13280.

(AM - www.ftaonline.com)