Equita Sim ha tolto De'Longhi dal portafoglio "small cap" dopo avere abbassato il giudizio a "hold" con un target price a 26 euro per azione.

di Financial Trend Analysis

Equita Sim ha tolto De'Longhi dal portafoglio "small cap" dopo avere abbassato il giudizio a "hold" con un target price a 26 euro per azione. Il titolo quota 19,42 euro, in calo del 6,72%. I prezzi hanno oscillato tra 18,54 e 20,48. I prezzi sono scesi già a partire da settimana scorsa al di sotto del supporto critico di area 22,30, 61,8% di ritracciamento (Fibonacci) del rialzo dai minimi di marzo 2020. Successivamente il titolo ha violato anche la base del gap dell'8 giugno 2020, posta a 20,64 euro. Rischio ora di cali verso 17,50, 78,6% di ritracciamento (gradino successivo al 61,8% nella scala di Fibonacci) del rialzo da marzo 2020. Solo oltre area 21 euro le recenti tensioni ribassiste si potrebbero dire appianate, possibile in quel caso il test dei 23 euro.

