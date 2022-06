Milan Milano, 6 giugno 2022 – Industrie De Nora S.p.A. (la "Società", e congiuntamente alle sue controllate, il "Gruppo"), multinazionale italiana, fornitore di tecnologie, apparecchiature e componenti per i più importanti processi elettrochimici industriali, di impianti e sistemi per la disinfezione e il trattamento delle acque e di soluzioni innovative per la transizione energetica e in particolare di apparecchiature e componenti per la produzione di idrogeno verde mediante il processo di elettrolisi dell'acqua, rende nota la propria intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie (le "Azioni") su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Milan").

È previsto che il flottante richiesto ai fini della Quotazione sia realizzato attraverso un collocamento di azioni (l'"Offerta") rivolto esclusivamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all'estero ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers", ai sensi della Rule 144A del Securities Act, con esclusione di quei Paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili.

È inoltre previsto che l'Offerta sarà composta da: (i) azioni ordinarie di nuova emissione della Società rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (l'"Aumento di Capitale") e, (ii) azioni ordinarie offerte in vendita dai seguenti azionisti della Società:

(a) la famiglia De Nora, attraverso le rispettive società veicolo Federico De Nora S.p.A. e Norfin S.p.A. e

(b) Snam S.p.A., attraverso la società Asset Company 10 S.r.l. (gli "Azionisti Venditori"), con un flottante superiore al requisito minimo di Borsa Italiana (ivi inclusa l'opzione greenshoe).

Il numero complessivo di Azioni oggetto dell'Offerta, in aggiunta ad altre condizioni rilevanti della stessa, sarà determinato in prossimità dell'avvio dell'Offerta, nel cui contesto è inoltre prevista la concessione di una cosiddetta opzione greenshoe.

Si prevede altresì che la Società, gli Azionisti Venditori, gli amministratori ed esponenti chiave del management della Società assumeranno impegni di lock-up con riferimento alle partecipazioni dagli stessi detenute nel capitale della Società, a valere per un periodo di tempo prestabilito successivo all'Offerta, in linea con le prassi di mercato e subordinatamente alle consuete deroghe ed eccezioni dei joint global coordinator. I proventi netti derivanti dall'Aumento di Capitale saranno utilizzati dalla Società per sostenere l'attuazione dei propri obiettivi strategici, allocandoli, in ordine di priorità, in via prevalente all'implementazione della propria strategia industriale, secondo gli obiettivi di crescita organica, descritti nel Business Plan relativo al periodo 2022-2025, per sostenere gli investimenti produttivi e per il capitale circolante. Inoltre, ove se ne ravvisi l'occasione, l'Emittente valuterà opportunità di crescita per linee esterne.

Il completamento dell'eventuale operazione di collocamento è atteso entro la fine del mese di giugno 2022, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. nonché al rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte di Consob. Nell'ambito dell'Offerta, Credit Suisse e Goldman Sachs International agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, BofA Securities, Mediobanca e UniCredit in qualità di joint bookrunners. Mediobanca agisce inoltre in qualità di sponsor ai fini dell'ammissione a quotazione delle Azioni. Latham & Watkins agisce in qualità di advisor legale della Società, mentre Clifford Chance è l'advisor legale dei joint global coordinators e joint bookrunners.

"Sono orgoglioso della nostra decisione di quotare Industrie De Nora su Euronext Milan. Si tratta – alla vigilia del centenario della fondazione della Società – di un nuovo capitolo importante della nostra storia; è un passo fondamentale per i nostri piani futuri di crescita, legati allo sviluppo e commercializzazione di tecnologie per la produzione di energie sostenibili da fonti rinnovabili e per il trattamento e il riuso delle acque, settori in forte crescita grazie anche a megatrend quali l'urbanizzazione, la digitalizzazione e la decarbonizzazione", le parole di Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di Industrie De Nora. "Abbiamo una consolidata leadership globale nei settori in cui i nostri elettrodi sono il fattore abilitante, forti di una presenza stabile con 25 sedi operative e 5 centri R&D; vediamo nel processo di quotazione un catalizzatore chiave per cogliere le enormi potenzialità del mercato dell'idrogeno verde che sta accelerando in modo importante in tutto il mondo".

