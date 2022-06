Industrie De Nora S.p.A. (la "Società") rende noto che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"), ha approvato il Prospetto Informativo (il "Prospetto Informativo") relativo all'ammissione a quotazione su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie di Industrie De Nora S.p.A.

In aggiunta, in data 21 giugno 2022, Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione su Euronext Milan.

Il Prospetto è stato pubblicato ai sensi della disciplina applicabile ed è disponibile presso la sede legale della Società, Via Leonardo Bistolfi, 35 - 20134 Milano (MI) nonché sul sito internet www.denora.com/investors.

Dettagli dell'offerta

Il flottante richiesto ai fini della Quotazione sarà ottenuto attraverso un collocamento privato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), e, negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai qualified institutional buyers ai sensi della Rule 144A del Securities Act, con esclusione di quei paesi nei quali l'offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili. Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese.

Il Collocamento istituzionale ha per oggetto (a) massime n. 39.798.026 azioni, delle quali: (i) massime n. 12.121.212 azioni rivenienti capitale con esclusione del diritto di opzione (l'"Aumento di Capitale"); e (ii) massime n. 27.676.814 azioni poste in vendita dagli azionisti venditori, (ivi incluse le azioni a servizio dell'opzione greenshoe), sulla base di un prezzo di offerta pari al prezzo massimo indicativo, ovvero, (b) massime n. 40.337.035 azioni, delle quali: (i) massime n. 14.814.815 azioni rivenienti dall'aumento di capitale; e (ii) massime n. 25.522.220 azioni poste in vendita dagli azionisti venditori, (ivi incluse le azioni a servizio dell'opzione greenshoe), sulla base di un prezzo di offerta pari al prezzo minimo indicativo.

Sempre nell'ambito degli accordi che saranno stipulati per la Quotazione, è inoltre prevista la concessione, da parte di Federico De Nora S.p.A., Asset Company 10 S.r.l. e Norfin S.p.A., a favore di Credit Suisse, anche in nome e per conto dei membri del consorzio per il collocamento istituzionale, di un'opzione per l'acquisto, al prezzo di offerta, di massime n. 5.191.047 azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell'offerta sulla base di un prezzo di offerta pari al prezzo massimo indicativo ovvero massime n. 5.261.352 azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell'offerta sulla base di un prezzo di offerta pari prezzo minimo indicativo.

Periodo di offerta

Il Collocamento Istituzionale inizierà in data 22 giugno 2022, ed è previsto termini il 27 giugno 2022, salvo proroga o chiusura anticipata. La data di avvio delle negoziazioni prevista è il 29 giugno 2022.

Nell'ambito dell'Offerta, Credit Suisse e Goldman Sachs International agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, BofA Securities, Mediobanca e UniCredit in qualità di joint bookrunners. Mediobanca agisce inoltre in qualità di sponsor ai fini dell'ammissione a quotazione delle Azioni. Latham & Watkins agisce in qualità di advisor legale della Società, mentre Clifford Chance è l'advisor legale dei joint global coordinators e joint bookrunners. Barabino&Partners agisce in qualità di advisor di comunicazione.

(RV - www.ftaonline.com)