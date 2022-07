Micron Technology ha comunicato risultati per il terzo trimestre dell'esercizio 2022 segnati da profitti netti saliti da 1,74 miliardi, pari a 1,52 dollari per azione, a 2,63 miliardi, e 2,34 dollari. Su base rettificata l'eps è migliorato da 1,88 a 2,59 dollari, a fronte di ricavi in crescita da 7,42 a 8,64 miliardi. Il consensus di FactSet era per 2,43 dollari e 8,64 miliardi rispettivamente. Debole però la guidance, segnale che il mercato ha recepito come la conferma della fine del boom della domanda di elettronica che ha caratterizzato gran parte della pandemia. Il produttore di chip dell'Idaho si attende per l'attuale periodo un utile compreso tra 1,43 e 1,83 dollari per azione, contro i 2,60 dollari stimati dagli analisti. La guidance in termini di ricavi è invece per 6,8-7,6 miliardi di dollari, contro i 9,1 miliardi del consensus di FactSet. Micron ha toccato una perdita del 3% nel mercato esteso, dopo avere chiuso già in declino dell'1,32% la seduta di giovedì al Nasdaq.

