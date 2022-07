Monticelli Brusati (BS), 19 luglio 2022 – Pozzi Milano, attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria, tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion S.r.l. ("Pozzi Brand Diffusion" – congiuntamente alla Società il "Gruppo"), dei marchi "Pozzi" e "Castello Pozzi" oggetto di una strategia di licensing, comunica che in data 19 luglio 2022 hanno avuto inizio le negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il titolo ha chiuso la prima seduta a euro 1,00 per azione, mettendo a segno un +100% rispetto al prezzo di IPO (euro 0,50), con una forte domanda da parte degli investitori, i quali hanno mostrato un grande interesse e apprezzamento nei confronti della Società.

Diego Toscani, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano, ha dichiarato: «Fin dall'inizio abbiamo creduto nel progetto Pozzi Milano e il successo del collocamento di oggi ne è la conferma. Ringraziamo gli investitori e confidiamo di poter raggiungere tutti gli obiettivi strategici che ci siamo posti, forti di un team di manager di lunga esperienza e collaboratori competenti e motivati».

Rinaldo Denti, Pozzi Brand Diffusion, ha dichiarato: «È stato un collocamento che si è aperto e chiuso in un tempo rapidissimo, raccogliendo la fiducia di tanti investitori istituzionali e professionali, a dimostrazione che il modello di business che abbiamo proposto è apprezzato e scalabile in breve tempo, e garantirà soddisfazioni a chi ha creduto nel progetto».

Fabio Sanzogni, Amministratore Delegato e Vicepresidente di Pozzi Milano, ha dichiarato: «L'approdo in Borsa Italiana è per noi un nuovo punto di partenza che ci spinge verso nuove ambiziose mete. Siamo pronti ad affrontare le sfide che ci attendono con determinazione e competenza, grazie a un gruppo coeso».

Attraverso l'operazione di IPO, la Societa? ha collocato complessive n. 4.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da apposito aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a euro 0,50 per azione, per un controvalore di euro 2 milioni compreso di sovrapprezzo. La domanda ha superato di 2,7x volte l'offerta sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri, e investitori professionali.

Il capitale sociale di Pozzi Milano ammonta a euro 680.000 ed è composto da n. 34.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Il flottante della Societa? post quotazione è pari all'11,76% del capitale sociale post collocamento. Il collocamento delle azioni ordinarie e dei relativi Warrant è stato finalizzato a consolidare e sviluppare il processo di crescita del Gruppo, per linee sia interne sia esterne. In particolare, la crescita organica avverrà attraverso lo sviluppo di nuove linee di prodotto, l'ampliamento del portafoglio clienti, il brand building dei marchi proprietari con il rafforzamento della presenza online e l'organizzazione di eventi presso il Castello Pozzi - storica location del brand "Pozzi".

Si ricorda, inoltre, in data 19 luglio 2022 sono stati emessi n. 5.107.500 "Warrant Pozzi Milano 2022-2027" (i "Warrant") di cui: i) n. 735.000 Warrant e n. 372.500 Warrant assegnati gratuitamente rispettivamente a Rinaldo Denti e Bruno Piardi; e ii) n. 4.000.000 Warrant assegnati gratuitamente a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall'aumento di capitale nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni azione ordinaria detenuta.

Il rapporto di conversione è di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 Warrant posseduto con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 5% annuo per il primo periodo di esercizio e del 10% dal secondo al quinto periodo di esercizio, secondo una crescita composta, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant.

Profilo dell'Emittente *

** Pozzi Milano ha sede a Monticelli Brusati e opera nel settore dell'arte da tavola, realizzando ogni anno oltre 25 nuove collezioni.

La Societa? disegna, realizza e distribuisce collezioni di "Themed Tableware" di medio-alto livello e articoli da regalo, anche da ricorrenza, con il marchio di proprietà "EasyLife" sul mercato da oltre 15 anni. Il Gruppo e? proprietario dei marchi "Pozzi" e "Castello Pozzi" e, a completamento dell'offerta, da gennaio 2022, distribuisce a livello internazionale anche il marchio "WD Lifestyle".

Con oltre 5,5 milioni di item venduti al 2021, Pozzi Milano dispone di due magazzini a Ospitaletto di circa 6.500 mq oltre i 3.500 mq della sede, per un totale complessivo di circa 10.000 mq disponibili. Le produzioni sono realizzate in full-outsourcing attraverso una consolidata rete di fornitori, prevalentemente in Cina ed Europa e in Italia, dove la Societa? si avvale anche della partecipata Ceramica Phoenix S.r.l. che si occupa dell'hand made in Italy. Al 31 dicembre 2021, Pozzi Milano ha realizzato un fatturato pari a circa euro 17,04 milioni, di cui circa il 74% generato all'estero, e la restante parte sul territorio nazionale.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su EGM, Pozzi Milano è stata assistita da: Integrae SIM S.p.A. (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Grimaldi Studio Legale (Advisor Legale), Ria Grant Thornton S.p.A. (Società di Revisione e Advisor Fiscale), Studio Moretti S.r.l. S.T.P. (Advisor payroll), RSM Società di Revisione ed Organizzazione Contabile S.p.A. (KID Advisor), Spriano Communication & Partners (Advisor di comunicazione).

