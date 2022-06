Deciso rialzo per Enel. Il titolo guadagna l'1,87% a 5,50 euro circa (range di seduta 5,382-5,525 euro). Equita Sim ha confermato la raccomandazione "buy" e il prezzo obiettivo a 8,1 euro. Enel cede le ultime attività in Russia per 137 milioni di euro e permetterà una riduzione del debito in Enel per 550 milioni e un write off di 1,3 miliardi, incluso anche il rilascio delle riserve in valuta per 1,1 miliardi. Il titolo è sceso a testare nelle ultime sedute il supporto offerto a 5,29 dal minimo di marzo, che per adesso ha tenuto. Fino a che i prezzi resteranno al di sopra di area 5,30 le attese saranno in favore di un rialzo. Oltre 5,585 le oscillazioni viste dal 14 giugno si dimostrerebbero un piccolo doppio minimo, figura rialzista con target a 5,80 circa. Solo oltre quei livelli il quadro grafico migliorerebbe in modo stabile, target a 6,30/40 euro. Sotto 5,29 attesi cali in area 5 euro.

(AM - www.ftaonline.com)