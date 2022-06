Deciso rialzo giovedì per lo S&P500. Lo S&P500 ha guadagnato l'1,84% a 4177 punti (range 4074-4178). Rallenta la crescita del mercato del lavoro, a maggio l'occupazione non agricola è salita di 128mila unità, meno delle 202mila precedenti (rivisto) e delle 300mila attese. I mercati colgono con favore i segnali di rallentamento perchè riducono l'urgenza di interventi pesanti della Fed. John Waldron, il presidente della Goldman Sachs, ha detto che la situazione economica è probabilmente la più difficile che ha visto nella sua carriera. Il giorno prima il CEO di JPMorgan aveva parlato di un uragano in arrivo per l'economia Usa. Waldron ha però detto anche che le valutazioni attuali hanno più senso, si amplia il range di opportunità sulle quali operare. I massimi di seduta sono andati al di sopra del picco del 31 maggio a 4168, ora supporto. Prossimo ostacolo sulla strada del rialzo a 4190, media mobile esponenziale a 50 giorni, poi via libera al test di 4223, 50% di ritracciamento del ribasso dal top di marzo. Sotto area 4130 i prezzi potrebbero invece riportarsi sui 4000 punti, ultimo ostacolo al ritorno sul minimo di maggio a 3810.

