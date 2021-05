Deciso rimbalzo in avvio per il future Eurostoxx 50 che guadagna lo 0,66% a 3966 punti. Dopo una sessione di recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi dell'1,29% giovedì), la tendenza in positivo è proseguita alla riapertura degli scambi sui mercati europei. Gli investitori seguono le rassicurazioni della Federal Reserve sul carattere temporaneo dei deludenti dati sull'occupazione e della crescita dell'inflazione. Tornano a scendere i prezzi delle materie prime e dopo il sell-off dei giorni scorsi il recupero tocca anche il settore dei semiconduttori. Permangono preoccupazioni circa l'evolversi della pandemia di coronavirus in Asia, dopo che il Ministry of Health di Singapore ha annunciato un nuovo lockdown della durata di quattro settimane, con chiusura dei ristoranti e limitazione a due persone per gli incontri. Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana terminata il 30 aprile si sono attestate negli Usa a 473 mila unità, inferiori alle attese (490 mila) e al dato della settimana precedente (507 mila unità). Il numero totale di persone che richiede l'indennità di disoccupazione (calcolato sui dati al 30 aprile) si attesta a 3,660 milioni, inferiore a 3,700 milioni della rilevazione precedente (attese 3,655 milioni). La Fed prosegue nella sua opera di rasserenamento dei mercati. Christopher Waller, dallo scorso dicembre membro del Board of Governors della Federal Reserve (Fed), si è detto sorpreso dalla debolezza dei dati del mercato del lavoro e dall'elevata inflazione di aprile ma, come gran parte dei rappresentanti dell'istituto centrale di Washington, ha ribadito la necessità di proseguire con le politiche di allentamento monetario. "Ho due messaggi. Il primo è che, nonostante dati sull'occupazione inaspettatamente deboli, l'economia Usa prosegue nella solida ripresa dalla grave recessione causata dal Covid-19. Il secondo è che, nonostante l'inflazione sorprendentemente alta, i fattori che esercitano pressioni al rialzo sui prezzi sono temporanei e una politica monetaria accomodante continua ad avere un ruolo cruciale", ha dichiarato nel corso di un evento virtuale organizzato da The Global Interdependence Center. Il deciso rimbalzo messo a segno dal future Eurostoxx 50 dopo aver testato ieri la media mobile esponenziale a 50 giorni è incoraggiante ma non risolutivo: solo il superamento di 3982, lato alto del gap ribassista dell'11 maggio, permetterebbe di considerare archiviato il brusco calo subito nelle ultime sedute e di prospettare il ritorno sul massimo del 10 maggio a 4029 punti. La mancata rottura di area 3980/85 e la violazione di 3940 costringerebbero invece a considerare il rimbalzo visto dai minimi di ieri solo un elemento correttivo nell'ambito di una fase ribassista complessa ancora non terminata. Sotto area 3900 primo supporto a 3845, poi in area 3810.

(AM - www.ftaonline.com)