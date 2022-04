L'S&P 500 rimbalza dai supporti e termina la seduta di martedì a 4462,21 punti (+1,61%). L'indice americano ha ripercorso al rialzo il range di 100 punti definito nell'ultima settimana riaffacciandosi sulla resistenza a 4471 punti (top del 12 aprile). Segnali di ripresa oltre questo limite, punto di passaggio della media esponenziale a 100 giorni, per target a 4520 circa. Servirà tuttavia la rottura di questa barriera per dare una nuova spinta ai prezzi in direzione di 4600 e 4637 punti, massimo di fine marzo. L'incapacità di superare area 4471 comporterebbe invece un nuovo dietro front verso i minimi di inizio ottava a 4370 punti, alimentando nuovi cali verso almeno 4314 punti, quota pari al 61,8% di ritracciamento del rialzo dai minimi di fine febbraio e più sotto fino a 4260 circa, trend line che sale da tali minimi. Supporto successivo a 4114 punti, minimi di febbraio. (CC )

Financial Trend Analysis

