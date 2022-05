Deckers Outdoor ha segnato un rally del 14% nel mercato esteso a Wall Street (la seduta di giovedì al Nyse si era chiusa con ribasso limitato allo 0,04%), dopo che l'azienda californiana specializzata in calzature ha comunicato risultati relativi al quarto trimestre del suo esercizio segnati da un eps più che raddoppiato da 1,18 a 2,51 dollari, contro gli 1,30 dollari del consensus di FactSet.

di Financial Trend Analysis

Deckers Outdoor ha segnato un rally del 14% nel mercato esteso a Wall Street (la seduta di giovedì al Nyse si era chiusa con ribasso limitato allo 0,04%), dopo che l'azienda californiana specializzata in calzature ha comunicato risultati relativi al quarto trimestre del suo esercizio segnati da un eps più che raddoppiato da 1,18 a 2,51 dollari, contro gli 1,30 dollari del consensus di FactSet. I ricavi sono saliti da 561 a 736 milioni di dollari, contro i 639 milioni stimati dagli analisti. Gli stivali Ugg sono stati protagonisti, con un rimbalzo delle vendite del 24,7% annuo nel trimestre e del 15,4% nell'intero esercizio, a poco meno di 2 miliardi di dollari. Performance che ha permesso a Deckers di superare per la prima volta i 3 miliardi di ricavi in un annuo. Molto bene anche le sneaker Hoka, con un rimbalzo delle vendite del 56,1% nei dodici mesi a 892 milioni di dollari.

(RR - www.ftaonline.com)