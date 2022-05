Approvati dal Consiglio di Amministrazione di De' Longhi SpA i risultati consolidati del primo trimestre del 2022.

- ricavi in crescita del 8,4% a € 735,5 milioni (+5,5% a perimetro omogeneo);

- un adjusted Ebitda a € 100,1 milioni, pari al 13,6% dei ricavi rispetto al 18,9% nel 2021 (ma in miglioramento rispetto al 10,7% del 2020);

- un risultato operativo (Ebit) a € 69,1 milioni, pari al 9,4% dei ricavi rispetto al 14,9% dell'anno precedente;

- un utile netto a € 50,6 milioni, pari al 6,9% dei ricavi;

- una posizione finanziaria netta positiva per € 274,6 milioni, a cui ha contribuito un flusso di cassa prima dei dividendi e delle acquisizioni positivo per € 170,7 milioni nei 12 mesi.

