Delta Air Lines ha sfiorato un crollo del 3% in after market (la seduta di martedì al Nyse si era però chiusa con un rally del 6,15%), dopo che la compagnia aerea di Atlanta ha comunicato risultati per il secondo trimestre segnati da profitti netti sostanzialmente dimezzati da 1,44 miliardi, pari a 2,21 dollari per azione, a 735 milioni, e 1,15 dollari.