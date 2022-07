Deutsche Telekom vende il 51% del suo business nelle torri di telefonia mobile in Germania e Austria e incassa 10,7 miliardi di euro. Il colosso telefonico ha annunciato la cessione della maggioranza di Gd Towers a un consorzio composto dal private equity Usa DigitalBridge e dalla canadese Brookfield Asset Management, che a sorpresa ha presentato un'offerta. Mercoledì si era tirata fuori dalla gara la spagnola Cellnex, che aveva il sostegno proprio di Brookfield, e in prima fila per l'acquisizione sembrava essere Kkr, in cordata con Global Infrastructure Partners e Stonepeak. Deutsche Telekom aveva chiuso in declino dello 0,61% mercoledì a Francoforte, contro la flessione dell'1,16% del Dax.

(RR - www.ftaonline.com)