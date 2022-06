Secondo Deutsche Post Dhl Group la supply chain globale non tornerà su livelli pre-pandemici nel 2023. "Si allenterà nel 2023 ma non tornerà al 2019. Non credo che torneremo a una situazione di sovraccapacità con tariffe molto basse. Le infrastrutture, soprattutto in Usa, non miglioreranno dall'oggi al domani, perché lo sviluppo delle infrastrutture richiede molto tempo", ha dichiarato Tim Scharwath, chief executive della divisione Global Forwarding, Freight di Dhl, in un'intervista a Bloomberg. Per Scharwath la congestione portuale dovrebbe allentarsi il prossimo anno con la consegna di nuove navi portacontainer ma non abbastanza per riportare i flussi della supply chain globale al punto in cui erano prima del Covid-19.

