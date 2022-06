di Financial Trend Analysis

Deutsche Post Dhl Group passa l'inflazione ai consumatori. Il colosso delle spedizioni ha annunciato che con l'inizio di luglio le tariffe di Dhl verranno alzate. Le consegne di pacchi da due chilogrammi passeranno da 3,99 a 4,59 euro. Il costo delle spedizioni all'estero salirà tra 1,00 e 3,50 euro, escluse quelle dirette in Usa che, in base alle dimensioni del pacco, quasi raddoppieranno di prezzo. "L'aumento dei costi di trasporto, consegna e manodopera, nonché l'inflazione generale dei costi rendono inevitabili gli aumenti dei prezzi nei business nazionale e transfrontalierio", ha comunicato la società. Deutsche Post scambia in declino di circa il 2% a Francoforte.

