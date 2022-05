Buone notizie per Diasorin (+0,2% a 118,30 euro) che poco fa ha annunciato di aver ottenuto la marcatura CE del test ARIES Flu A/B & RSV+SARS-CoV-2 per l'identificazione e la differenziazione dei quattro virus respiratori più diffusi e delle infezioni da essi generate. Il test sarà eseguibile sulla piattaforma di diagnostica molecolare ARIES. L'analisi del grafico di Diasorin mette in evidenza la tendenza ribassista in forza da settembre. Il titolo è ora impegnato in un tentativo di rimbalzo da 106,20 euro, minimo da marzo 2020 toccato il 12 maggio scorso. Per dare continuità al movimento occorre una chiusura di seduta superiore al recente massimo a 121,95: primo obiettivo a 127,50 e successivo a 135, dove transita la linea discendente in essere da novembre. Sopra questo ultimo riferimento verrebbe inviato un primo segnale positivo in vista di un'ipotetica inversione di tendenza. Conferme in tal senso sopra il massimo di inizio aprile a 150,30. Sotto 106,20 riattivazione della tendenza negativa con obiettivo a 95,25, minimo del 9 marzo 2020.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)