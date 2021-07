[Investi ancora come un Pivello?] Clicca QUI ORA ed iscriviti al webinar gratuito in cui scoprirai come EVITARE i 6 ERRORI da pivello che non ti fanno guadagnare quando investi in borsa.

Diasorin +3,4% riattiva il rally partito a metà maggio e tocca i massimi da inizio marzo. Il movimento rialzista è supportato dai dati sulla diffusione delle varianti del COVID-19, la delta in particolare. A giugno la sua presenza in Italia è passata dal 5,2% di maggio 2021 al 27,7% di giugno. La scorsa settimana ha segnato un'inversione nei contagi: dopo 15 discese consecutive i casi positivi sono saliti del 51,5% sulla precedente. Quattro regioni (Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia) potrebbero tornare in zona gialla. Queste dinamiche ripropongono il tema della necessità di test per la rilevazione del virus. Diasorin reagisce positivamente a queste notizie dato che è attivo (tra le altre cose) nella produzione di test per il COVID-19. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

