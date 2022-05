*Chi si aspettava che Diasorin (+2,4% a 122,35 euro in avvio) potesse trarre vantaggio, nella seduta di ieri *(chiusa a -2,77%), dal positivo andamento del giorno precedente a New York da parte di PerkinElmer, è rimasto deluso. PerkinElmer è un gruppo americano attivo nell'ambito della diagnostica, che ha chiuso il primo trimestre del 2022 con risultati in calo rispetto allo stesso periodo del 2021 ma che ha rivisto al rialzo la guidance 2022. Un segnale potenzialmente positivo per le società che operano nel settore, ma che evidentemente di qua dall'Atlantico non è stato percepito alla stessa maniera da parte degli addetti ai lavori, almeno nei confronti di Diasorin che ieri ha chiuso gli scambi in calo di 2,7 punti percentuali. Un ribasso che avvicina ulteriormente i prezzi ai bottom di febbraio a 113,65 euro. Un, obiettivo che ha visto crescere le probabilità di essere raggiunto anche rapidamente con la violazione della linea che univa gli stessi minimi di febbraio con quelli di marzo, riferimento più volte testato dal basso, nel corso dell'ultima settimana, senza che però venisse mai superato. E dunque prossimo target a 113,50 ed in caso di violazione di quest'ultimo livello via libera al ritorno sui 95 euro circa del febbraio 2020. Reazioni dai livelli attuali dovranno invece spingersi fin sopra 127 per risultare incisive e prospettare qualcosa di più di un semplice rimbalzo, con obiettivi successivi in area 135.

