Diasorin +1,6% sale in controtendenza con il mercato. Il titolo, oltre a far valere le sue doti difensive, approfitta delle indicazioni di Abbott Laboratories (-2,2% al NYSE) che ha chiuso il secondo trimestre con ricavi in crescita del 10% e utile per azione rettificato a +22%. Il gruppo americano ha migliorato la guidance per l'esercizio 2022.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)