In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, DiaSorin S.p.A., sulla base delle informazioni fornite da J.P. Morgan SE quale intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza (c.d. "riskless principal") al programma di acquisto di azioni proprie per conto della Società, rende noto di aver acquistato nel periodo compreso tra il 14 giugno 2022 e il 17 giugno 2022 n. 111.328 azioni proprie per un controvalore complessivo di Euro 12.699.138,05, nell'ambito dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2022, già oggetto di informativa ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999. A seguito degli acquisti oggi comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, alla data del 20 giugno 2022 DiaSorin S.p.A. detiene n. 1.744.378 azioni proprie pari al 3,1178% del capitale sociale.

(RV - www.ftaonline.com)