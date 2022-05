di Financial Trend Analysis

Diasorin -3,0% a 117,00 euro. Jefferies conferma la raccomandazione hold e riduce il target da 125 a 116 euro. Gli analisti hanno migliorato del 10% la stima sull'utile per azione 2022 e dell'1-2% quella dal 2023. Il taglio del target è determinato dall'incremento del costo medio ponderato del capitale. Nei primi tre mesi del 2022 i ricavi sono saliti a 358 milioni di euro (+34,1%), l'EBITDA adjusted a 150 milioni (+15,5%, ma con margine ridotto al 41,9% dal 48,6% dell'anno scorso), l'utile netto adjusted a 96 milioni (+10,6%). Per il 2022 il management prevede ricavi "tra -2% e +1% rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2021, di cui ricavi relativi ai prodotti COVID compresi tra € 150-180 milioni e ricavi ex-COVID in crescita di circa il 24%. EBITDA ADJUSTED MARGIN compreso tra il 35% ed il 37%". Guidance precedente ricavi -2% di cui relativi ai prodotti COVID-19 pari a circa € 150 milioni, EBITDA ADJUSTED MARGIN pari a circa 35%.

