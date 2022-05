Didi Global ha segnato un rimbalzo superiore all'8% in after market (la seduta di giovedì si era già chiusa in rally del 6,04% al Nyse), dopo che Bloomberg ha riportato che Faw Group, secondo maggiore gruppo automobilistico cinese, avrebbe avviato trattative finalizzate all'acquisto di una quota di maggioranza nel capitale della connazionale, una delle principali rivali di Uber Technologies nel segmento delle app per il noleggio di vetture con autista.