Digital Value S.p.A. (Ticker DGV), operatore di riferimento in Italia nel settore ICT per il segmento pubblico e privato e società facente parte di Euronext Tech Leaders, ha incrementato la propria partecipazione al 70% del capitale di T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. SB (TTT) attraverso l'acquisto di un ulteriore 19%. L'acquisto è avvenuto attraverso l'esercizio dell'opzione call definita nell'accordo di compravendita perfezionato il 4 novembre 2021 ed oggetto di comunicato stampa in medesima data, a fronte di un corrispettivo pari ad Euro 3.931 migliaia. TTT ha chiuso l'esercizio 2021 con Ricavi pari ad Euro 50.812 migliaia, Ebitda di Euro 3.469 migliaia, ed un Utile Netto di Euro 1.614 migliaia. TTT è una Società Benefit attiva nel settore delle tecnologie e servizi ICT dal 1984, particolarmente focalizzata nell'Italia Centrale (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Marche) con un organico di oltre 100 persone e una base clienti rappresentata in prevalenza da imprese di grandi dimensioni e small medium business nei settori Moda & Tessile, Sanità, Utilities, GDO e Manifatturiero. Con questa operazione il gruppo Digital Value conferma il proprio impegno nel supportare lo sviluppo di modelli di creazione di valore innovativi e sostenibili a favore dei propri stakeholders. TTT infatti, già in possesso delle certificazioni EMAS, Bilancio di Sostenibilità ed ISO 14001, ha avviato il percorso per l'ottenimento della certificazione B-Corp, il più elevato standard al mondo che certifica la performance sociale, ambientale ed economica delle attività, che permetterà di misurare l'impatto dell'azienda in materia di sostenibilità al fine di rispettare i principali standard internazionali ESG. Inoltre, grazie all'integrazione sempre più solida con il system integrator toscano, Digital Value rafforzerà la propria offerta di Managed Services valorizzando il capitale umano dedicato alla progettazione, delivery e governance di servizi ad alta specializzazione, come quelli di Cyber Security, Proactive Maintenance e Digital Workplace a basso impatto ambientale. Un'offerta più ampia al fine di cogliere e risolvere esigenze sempre più complesse. Next Generation Data Center, Digital Business Transformation e Smart Workplace Transformation rappresentano le direttrici tecnologiche con cui intende rispondere ai fabbisogni di digitalizzazione dei diversi cluster di clientela, attraverso proposte competitive, elevati standard qualitativi ed innovazione sostenibile. Si consolida così il piano strategico attraverso un modello organizzativo orientato ad essere polo aggregativo nazionale di eccellenze ICT attraverso la valorizzazione delle risorse umane, il potenziamento del presidio territoriale, l'ampliamento di verticali di industria strategici e l'acquisizione di competenze tecnologiche distintive. "Siamo lieti di consolidare la partnership con il Gruppo Digital Value con l'obiettivo di valorizzare le persone rafforzandone le competenze per cogliere le sfide di un mercato in continua espansione ", ha affermato Riccardo Bruschi, fondatore e Amministratore Delegato di T.T. Tecnosistemi. "È in corso un cambiamento culturale storico, che coinvolge la società e il mondo imprenditoriale. Questa operazione ci permette di accelerare un nuovo modello di business orientato alla capillare diffusione di un'innovazione tecnologica sostenibile, sia in termini di redditività per la nostra organizzazione, che nell'ambito dei processi dei nostri clienti" ha dichiarato Massimo Rossi, presidente di Digital Value.

