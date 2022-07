Digital Value S.p.A. (Ticker DGV) operatore di riferimento in Italia nel settore delle infrastrutture ICT e società facente parte di Euronext Tech Leaders, annuncia l'aggiudicazione di un contratto del valore di 18.828.491 di euro con Banca d'Italia, che ha scelto di affidarsi alle competenze del Gruppo per l'acquisizione di sistemi ingegnerizzati per la gestione delle basi dati Oracle e di apparati specializzati per il backup dei dati. Per il periodo contrattuale indicato in 5 anni, con inizio della fatturazione entro il 2022 per un valore di 10.000.000 di euro, Digital Value si occuperà di consolidare l'infrastruttura IT rispondendo ai requisiti di automazione, aumento delle performance e semplicità di gestione richiesti dalla banca. Cresce così il business di Digital Value sul segmento di clientela Finance & Insurance, settore in cui il Gruppo svolge un ruolo fondamentale nella creazione di vantaggio competitivo attraverso soluzioni per garantire efficienza operativa e sicurezza del dato. "Abbiamo costantemente rafforzato la nostra esperienza e le nostre competenze per realizzare i grandi progetti di innovazione tecnologica che interessano banche e assicurazioni. Questo i clienti ce lo riconoscono e la conseguenza è la performance che il Gruppo sta facendo. Una spinta favorevole sta accelerando il piano di crescita di Digital Value: oltre ad essere un primario partner per la digitalizzazione della pubblica amministrazione oggi possiamo considerarci strategici anche per organizzazioni large del settore privato." afferma Massimo Rossi, Presidente di Digital Value.

(RV - www.ftaonline.com)