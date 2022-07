Digital360, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver concluso in data 13 luglio 2022 l'acquisizione del 75% della società Cryptonet Labs S.r.l., che svolge la propria attività nel settore della realizzazione di sistemi attivi e passivi per la Cybersecurity, nei termini e alle condizioni già rese note al mercato lo scorso 30 giugno.

In data 13 luglio 2022 è stata corrisposta per cassa la somma di 8,6 milioni di euro, comprensiva della PFN, con un contestuale obbligo da parte del venditore, sempre in data 13 luglio 2022, di reinvestire parte della somma ricevuta (per l'ammontare di 2,5 milioni di euro), per la sottoscrizione di azioni DIGITAL360 valorizzate al prezzo di 4,70€ ciascuna, e con la conseguente emissione di 534.389 azioni ordinarie, pari al 2,6% del capitale sociale di DIGITAL360.

(GD - www.ftaonline.com)