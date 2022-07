DIGITAL360, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver concluso in data 5 luglio 2022 l'acquisizione del 51% del Gruppo Methodos, nei termini e alle condizioni già rese note al mercato lo scorso 27 giugno. Nello specifico l'operazione si è formalizzata con l'acquisizione indiretta del 51% delle quote delle società Methodos S.p.a. e Accompany S.r.l. (rilevate per il tramite dell'acquisizione del 100% della holding Methodos Group S.p.a.) e il 51% della società Digital Attitude S.r.l. (di cui il 28% circa rilevato indirettamente tramite Methodos Group S.p.a. e per il restante 23% circa acquisito direttamente da altri soci venditori). In data 5 luglio 2022 è stata corrisposta per cassa la somma di 4,6 milioni di euro, comprensiva della PFN, con un contestuale obbligo da parte di alcuni venditori di reinvestire, sempre in data 5 luglio 2022, parte della somma ricevuta (per l'ammontare di 0,57 milioni di euro), per la sottoscrizione di azioni DIGITAL360 valorizzate al prezzo di 4,70€ ciascuna, e con la conseguente emissione di 120.284 azioni ordinarie.

