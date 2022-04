DIGITAL360 S.p.A. ("DIGITAL360" o la "Società"), PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che si è perfezionato l'acquisto di una quota del capitale sociale pari al 25,5% di ICT LAB PA S.r.l. ("ICT LAB"), di cui aveva già acquisito una prima quota del 25,5% nel mese di ottobre del 2021, e arriva così a detenerne la maggioranza. L'operazione è stata precedentemente annunciata al mercato con due comunicati stampa del 21 settembre e del 14 ottobre 2021, a cui si rinvia per maggiori dettagli. ICT LAB, che offre servizi di consulenza finalizzati ad accompagnare i percorsi di innovazione delle Pubbliche Amministrazioni (PA), ha chiuso il bilancio di esercizio 2021 con ottimi risultati, con un valore della produzione di 1,6 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto all'esercizio precedente, e con un EBITDA pari a 0,46 milioni di euro, in crescita del 70% rispetto al 2020. I risultati del 2021 sarebbero ancora più positivi se letti alla luce dell'acquisto di un ramo d'azienda perfezionato da ICT LAB in corso d'anno (ed i cui risultati sono stati contabilizzati in bilancio solo per sei mesi), migliorando i risultati a circa 2 milioni di ricavi e ben 0,6 milioni di EBITDA (con un EBITDA margin del 30%). L'acquisizione delle quote di maggioranza di ICT LAB si realizza in un contesto di grandi opportunità di mercato, grazie ai significativi investimenti pubblici attesi dal PNRR, che consentiranno una profonda trasformazione in ottica digitale della pubblica amministrazione italiana. Il prezzo concordato per il secondo 25,5% delle quote sociali ammonta a 991.669 euro, comprensivi di 241.669 euro corrisposti per la PFN (creditoria) della società al 31/12/2021. Complessivamente il 51% della società è stato acquistato per la somma di 1,98 milioni di euro (comprensivi della PFN per 0,5 milioni di euro), di cui 0,6 milioni ancora da corrispondere alla data odierna. "Il Gruppo DIGITAL360 ha tra i suoi obiettivi prioritari l'accompagnamento nel percorso di trasformazione digitale del Paese, oltre che delle imprese private, anche della Pubblica Amministrazione - dichiara Gabriele Faggioli, Amministratore Delegato di DIGITAL360 -. Questo percorso, già perseguito con la controllata FPA S.r.l. (ForumPA), potrà essere rafforzato grazie alla piena integrazione di ICT LAB, che consentirà di sfruttare importanti sinergie di servizi e di mercato e massimizzare le opportunità derivanti dal PNRR".

(RV - www.ftaonline.com)