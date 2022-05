Directa SIM S.p.A. comunica di aver ricevuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico il riconoscimento del Credito di Imposta.

Directa SIM S.p.A. comunica di aver ricevuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico il riconoscimento del Credito di Imposta, ex art. 1 commi da 89 a 92 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Credito di Imposta IPO), per un ammontare pari ad Euro 500.000, a fronte dei costi di consulenza sostenuti nel 2021 nell’ambito del processo preliminare alla quotazione su Euronext Growth Milan.